Хлопок газа произошел на рынке в Астрахани, пострадала женщина – ГУ МЧС

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Хлопок газа произошел в Астрахани на городском рынке. В результате произошедшего пострадала женщина. Об этом ГУ МЧС по региону сообщило в своем телеграм-канале.

"8 августа в 08:18 в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в непосредственной близости от торгового павильона по адресу Трусовский район, площадь Заводская, дом № 41 "А", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, от ГКУ "Волгоспас" задействованы две единицы техники и семь человек личного состава, сотрудники АО "Астраханьгазсервис", ЦМК и СМП.

Ранее взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в азербайджанском городе Хырдалан. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате инцидента пострадали четыре человека. Погибших нет.

По данным министерства здравоохранения Азербайджана, двое пострадавших госпитализированы с ожогами, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Еще один был госпитализирован с баротравмой. Кроме того, один из находившихся в здании жильцов поступил к медикам с признаками отравления продуктами горения.