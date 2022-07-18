Взрыв неизвестного вещества произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Юрий Шалабаев"

Взрыв неизвестного вещества произошел в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

В результате ЧП обрушилась межквартирная перегородка, повреждено остекление.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в доме № 50 по улице Баумана. По данным спасателей, погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 37 человек, в том числе 6 детей.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в настоящее время на месте работают экстренные службы.

"Дал поручение оказать необходимую помощь. Причины произошедшего выясняются", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в жилом многоквартирном доме в Ставрополе произошел хлопок газа. В результате пострадал один человек. Также было повреждено остекление в квартирах и припаркованные автомобили.

Из здания во время происшествия были эвакуированы 50 жильцов. К ликвидации последствий ЧП привлекали 71 человека и 25 единиц техники.