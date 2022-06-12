Мужчина пострадал в результате взрыва самогонного аппарата в московской квартире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате взрыва самогонного аппарата в квартире жилого дома на востоке Москвы пострадал мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел на улице Буженинова, 22. В одной из квартир шестиэтажного жилого дома взорвался самогонный аппарат, в результате нарушено остекление", – отметил собеседник.

Уточняется, что пострадавшего осмотрели медики, у него ожоги и незначительные раны.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в жилом многоквартирном доме Ставрополя произошел хлопок газа, один человек пострадал.

В МЧС России уточнили, что 50 человек были эвакуированы.

