Фейерверк был использован для взрыва в подъезде дома в Петербурге – СК

Фото: spb.sledcom.ru

Фейерверк "Фестивальный шар" использовали для взрыва на лестнице в подъезде дома в Петербурге, его подожгли соучастники, задержанные в столице накануне, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По информации следователей, соучастники вступили в интернете в сговор с неустановленным лицом на совершение преступления за деньги. Позже они купили фейерверк и выехали в Санкт-Петербург, где около квартиры на 8-м этаже в одном из домов осуществили его поджог.

Все произошло в ночь на 25 апреля. Пиротехническое устройство взорвалось на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов. В результате происшествия никто не пострадал.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом").