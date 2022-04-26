Полицейские задержали причастных к взрыву в жилом доме в Петербурге

10:18
Фото: СК РФ
Полицейские задержали причастных к взрыву пиротехнического устройства в подъезде жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Подозреваемыми в преступлении стали 16-летние брат с сестрой, а также их 27-летняя знакомая. Все они являются жителями Москвы. В ближайшее время их доставят в Петербург для проведения следственных действий.
"Полицейские выяснили, что противоправные действия молодых людей были направлены против 35-летнего жильца дома на Товарищеском проспекте. Мотив и иные лица, причастные к инциденту, устанавливаются", – говорится в сообщении.
Все произошло в ночь на 25 апреля. Пиротехническое устройство взорвалось на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов. В результате происшествия никто не пострадал.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом").
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