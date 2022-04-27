Пять случаев возгорания электросамокатов зафиксировали в Москве с начала сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять случаев возгорания электросамокатов произошли в Москве с начала сезона. В результате одного из возгораний в столичной квартире один человек погиб, еще пять пострадали. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Возгорания электросамокатов не редкость. Как любые электроприборы, они подвержены рискам возгораний из-за нарушений правил их эксплуатации или хранения. К возгоранию или взрыву литийионных аккумуляторов может привести механические повреждения, короткое замыкание, излишний заряд батареи или распад электролита", – говорится в сообщении министерства.

Для избежания возгораний спасатели рекомендовали перед использованием проверять зарядное устройство, сетевой кабель, вилку и батарею. Неисправные элементы лучше не разбирать самостоятельно, а отнести их специалистам.

"Использовать их (электросамокаты. – Прим. ред.) нужно в строгом соответствии с инструкцией. Запрещено вносить конструктивные изменения, не предусмотренные изготовителем. При горении электросамоката в здании необходимо вызвать пожарных по телефону 101", – говорится в сообщении.

Ранее в столичных парках стартовал сезон проката велосипедов и самокатов. Взять напрокат велосипед, веломобиль, самокат или арендовать пару роликовых коньков и лонгборд можно в 26 парках. Большинство пунктов проката уже открылись, а остальные будут ждать москвичей с 1 мая.

