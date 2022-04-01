Пункты велопроката заработали на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Первые пункты велопроката начали работать на ВДНХ после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
"Первые точки велопроката на ВДНХ открылись недалеко от арки Главного входа, на Северной и Южной петлях Кольцевой дороги. К услугам гостей выставки – 500 велосипедов современных моделей, 200 веломобилей, а также 50 самокатов", – говорится в сообщении.
Также посетители ВДНХ могут арендовать одно-, двух-, четырехместные и детские веломобили.
Пункты проката будут работать каждый день с 10:00 до 22:00. В дальнейшем планируется открыть точки на Кольцевой дороге рядом с павильонами № 8 "Юные техники" и № 44 "Кролиководство".
Час проката стоит от 350 рублей за взрослый и от 200 рублей – за детский велосипед. Стоимость аренды веломобиля – от 400 рублей за 30 минут. Обычный самокат на час можно арендовать за 250 рублей. Наколенники, налокотники и шлем выдаются бесплатно. При этом необходимо оставить денежный залог или документ, удостоверяющий личность.
18 марта на территории выставки начали работать 49 пунктов проката электросамокатов. В совокупности посетители успели совершить более 10 тысяч поездок.
В Москве возобновили работу пункты проката самокатов
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