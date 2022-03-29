Сервис Whoosh может приостановить прокат самокатов в Москве при гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Прокат электросамокатов в Москве могут приостановить в случае отрицательной температуры воздуха и при образовании гололедицы. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного кикшерингового сервиса Whoosh.
"Сейчас погода нестабильна. Как только она становится небезопасной, мы делаем самокаты недоступными для аренды. Но сами самокаты остаются в городе", – отметили в компании.
Там уточнили, что сейчас самокаты доступны для аренды, однако в ночь на 30 марта их могут отключить до утра, поскольку ожидается температура ниже нуля, также не исключено обледенение дорог и тротуаров.
Пункты проката электросамокатов открылись в Москве 5 марта. В столичном Дептрансе отметили, что в этом году сезон начался раньше обычного. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, в столице электросамокаты становятся популярнее с каждым годом.
29 марта стало известно, что операторы кикшеринга временно заблокировали возможность аренды самокатов в Москве. Данное решение было продиктовано заботой о безопасности участников дорожного движения на фоне неблагоприятных погодных условий.
В столице открылся сезон аренды электросамокатов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: