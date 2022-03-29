Сервис Whoosh может приостановить прокат самокатов в Москве при гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прокат электросамокатов в Москве могут приостановить в случае отрицательной температуры воздуха и при образовании гололедицы. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного кикшерингового сервиса Whoosh.

"Сейчас погода нестабильна. Как только она становится небезопасной, мы делаем самокаты недоступными для аренды. Но сами самокаты остаются в городе", – отметили в компании.

Там уточнили, что сейчас самокаты доступны для аренды, однако в ночь на 30 марта их могут отключить до утра, поскольку ожидается температура ниже нуля, также не исключено обледенение дорог и тротуаров.

Пункты проката электросамокатов открылись в Москве 5 марта. В столичном Дептрансе отметили, что в этом году сезон начался раньше обычного. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, в столице электросамокаты становятся популярнее с каждым годом.

29 марта стало известно, что операторы кикшеринга временно заблокировали возможность аренды самокатов в Москве. Данное решение было продиктовано заботой о безопасности участников дорожного движения на фоне неблагоприятных погодных условий.

