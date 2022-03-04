Число электросамокатов для аренды в Москве возрастет до 40 тыс единиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парк электросамокатов в Москве вырастет до 40 тысяч единиц, рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что сервисы кикшеринга уже начали готовиться к запуску. На улицах города появляются первые самокаты. По словам Ликсутова, это стало возможным благодаря хорошей погоде.

"В этом году мы начали готовиться к запуску проката электросамокатов рекордно рано. Самокаты – это не просто развлечение, а транспорт последней мили, который используется для коротких поездок внутри и между районами", – сказал Ликсутов, слова которого приводит телеграм-канал "Дептранс Москвы".

Он отметил рост популярности данного вида транспорта. В прошлом сезоне москвичи совершили 8,6 миллиона поездок, что в 4,5 раза больше, чем в 2020 году. Кроме того, сервисы проката по поручению Сергея Собянина получают субсидии, что возмещает часть затрат на покупку самокатов.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться сеть платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов. Соответствующий проект в правительство столицы направила "Национальная технологическая инициатива" (НТИ).

Проектом предполагается внедрить целую экосистему для владельцев электросамокатов и электровелосипедов. Специальные парковки хотят оснастить подзарядками и электронными замками.

