В России предложили ввести новые ограничения на использование электросамокатов

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В России предложили ограничить использование электросамокатов лицам, по вине которых ранее происходили аварии, сообщает RT.

С такой инициативой выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, объяснив это желанием повысить безопасность на улицах. Он предлагает установить для таких лиц новые нормы аренды.

По словам Петрова, клиенты прокатных сервисов часто являются виновниками различных инцидентов и ДТП. Во многом это объясняется дефицитом опыта вождения и отсутствием достаточного уровня персональной ответственности.

"Возможно, что целесообразно будет установить следующие нормы: участие в одном ДТП влечет мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а повторное провоцирование и участие в инциденте повлечет за собой запрет на использование сервиса до пяти лет", – предлагает Петров.

В случае если лишившийся права пользоваться подобным сервисом человек будет замечен за управлением арендного транспортного средства, то это нарушение должно наказываться административным штрафом или даже арестом, добавил первый зампредседателя Общественной палаты.

Эксперты при этом неоднозначно относятся к новой идее регулирования использования электросамокатов, отмечая необходимость самим прокатным сервисам заниматься этим вопросом. Они считают, что меры можно распространить на всех пользователей электросамокатов, а не только на тех, кто берет их в аренду.

Кроме того, специалисты считают, что для реализации идеи ограничить использование электросамокатов виновникам ДТП компании, которые сдают их в аренду, должны иметь общую базу данных таких лиц.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в указанных авариях погибли 2 человека и ранены 119.

