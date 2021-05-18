Эксперты рассказали о причинах аварий с участием электросамокатов

В Москве растет количество аварий и происшествий с электросамокатами. А буквально накануне ночью в Петербурге сильно пострадал танцор Мариинского театра, врезавшись в пешехода на электросамокате. В целом число аварий с электросамокатами, по данным ЦОДД, выросло на 66%. Рассказываем истории москвичей, которые пострадали от столкновения с СИМ, а также разбираемся в причинах происшествий.

"Две недели лежала на кровати"

Фото: телеграм-канал BAZA

31-летний танцор Мариинского театра Давид Залеев сам управлял электросамокатом. Судя по видео, которое попало в Сеть, он ехал на довольно большой скорости, задел пешехода и упал на тротуар. Залеева госпитализировали: танцор получил травму головы и в настоящий момент находится в коме. По некоторым данным, он был пьян.

Эксперты называют чудом тот факт, что другие пешеходы сильно не пострадали из-за столкновения. Но так везет не всем и не всегда. Москвичка Екатерина Апполонова рассказала Москве 24, что попала в так называемое ДТП с электросамокатом прямо на пешеходном переходе.

"Я посмотрела, что загорелся зеленый светофор, и сделала шаг на дорогу. Рядом были люди с обеих сторон. Слева тоже. Там был мужчина. Видимо, из-за него я и не увидела несущегося на электросамокате человека. Он объехал мужчину и на всей скорости врезался меня. Я более худая, чем мужчина, и парень на самокате меня за ним обнаружить не ожидал", – рассказала Екатерина.





Екатерина Апполонова москвичка Травмы были сильные. Две недели лежала на кровати. К врачам не обращаюсь. Не люблю все эти лишние процедуры. У меня не было переломов. Только ушибы и синяки. Это нужно было пережить.

По словам девушки, сам самокатчик не пострадал. Он проводил Екатерину до нужного ей места, взял телефон, чтобы спросить о ее здоровье на следующий день, – и пропал.

После происшествия водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) вызывают у Екатерины чувство дискомфорта на дорогах и тротуарах. "Мне сильно неприятно, когда из-за спины выскакивает велосипедист или самокатчик на дикой скорости. В сантиметрах от меня. Я понимаю, что людям нужно передвигаться быстро по городу, что пробки и переполнен общественный транспорт. Но их гонка по тротуарам – опасность для пешеходов", – выразила мнение девушка.

Пешеходы не единственные, кого зачастую раздражает поведение электросамокатчиков. Очень часто они мешают автомобилистам на дорогах.

"Буквально сегодня на Цветном бульваре меня на скорости 60 километров в час подрезал мужчина на электросамокате", – рассказала Москве 24 москвичка Анастасия Еремина.





Анастасия Еремина москвичка Я ехала в правом ряду. Рядом по велодорожке друг за другом ехали велосипедисты, не нарушая правил. Но, видимо, по мнению электросамокатчика, они ехали медленно. Поэтому он решил обогнать их по проезжей части, вылетев мне практически под колеса.

По словам девушки, водителей на дороге было немного, поэтому она смогла вовремя затормозить и избежать ДТП. Но так получается не всегда.

"Нужно прививать культуру вождения"

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

По данным ЦОДД, в прошлом году число аварий с подобным транспортом выросло на 66%. По мнению экспертов, причина такой статистики заключается в том, что управление СИМ в России пока никак не регламентировано.

"Количество электросамокатов растет, популярность растет, а ограничений никаких не существует. Это удобное средство передвижения, модное. Оно доступно практически каждому. Но законодательством оно пока никак не урегулировано", – пояснил в разговоре с Москвой 24 заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.





Владимир Афонский заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сейчас согласовываются поправки к ПДД, которые сделают СИМ транспортным средством и введут определенные ограничения при передвижение их по пешеходным дорожкам, по велодорожкам и в том числе по правой стороне обочины.

В конце апреля были выделены основные правила, соблюдать которые хотят обязать водителей СИМ:

максимальная скорость на проезжей части не должна превышать 25 километров в час (за этим требованием проследят сотрудники ГИБДД и участковые);

на тротуаре они обязаны двигаться со скоростью людского потока, преимущество имеют пешеходы, а пользователи СИМ при создании помех должны сойти с транспорта;

запрещается движение по большим автомагистралям, в том числе по МКАД и ТТК;

если устройство способно разгоняться до 25 километров в час, то его приравнивают к мопедам, для управления которыми нужны водительские права;

перевозить пассажиров на СИМ запрещено;

дети до 7 лет при катании обязаны носить шлем и светоотражающие элементы, также это делать рекомендуется и взрослым;

любое СИМ должно быть оборудовано светоотражающими элементами или фарами.

По мнению Афонского, в перспективе владельцы СИМ, мощность которых больше 250 ватт, должны проходить обучение и получать права категории M, как, например, на мопед.

Однако не все эксперты уверены, что такой подход будет работать. "Тут вопрос к ответственности граждан. Поэтому необходимо повышать культуру катания на электросамокатах, сознательность наших граждан", – заявил организатор движения городских самокатов Let's kick Moscow Александр Нилов.



получения водительских прав на электросамокаты. – Прим. ред. ) нет нигде в мире. Мы если введем такие правила, то убьем все сервисы проката, все сервисы доставки.

Александр Нилов организатор движения городских самокатов Let's kick Moscow Такой практики () нет нигде в мире. Мы если введем такие правила, то убьем все сервисы проката, все сервисы доставки.

Нилов считает, что необходимо не пугать электросамокатчиков, а больше рассказывать об ответственном использовании СИМ. "Я все-таки за то, чтобы увеличивать информированность людей. Чтобы СМИ помогали и не демонизировали самокаты, а рассказывали о них, рассказывали о том, как это полезно и как правильно ими пользоваться", – пояснил эксперт.

Также к большей ответственности за нарушения правил использования электросамокатов должны привлекать сервисы, считает Нилов. "Например, многие сервисы в этом году декларируют правило "один самокат – один человек". К сожалению, это правило часто не соблюдается. Но регулировать его могут сами сервисы", – пояснил эксперт.

По его мнению, все перечисленное в совокупности поможет сделать движение безопасным и комфортным для всех его участников как на проезжей части, так и на тротуаре.