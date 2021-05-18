Эксперты рассказали о причинах аварий с участием электросамокатов

В Москве растет количество аварий и происшествий с электросамокатами. А буквально накануне ночью в Петербурге сильно пострадал танцор Мариинского театра, врезавшись в пешехода на электросамокате. В целом число аварий с электросамокатами, по данным ЦОДД, выросло на 66%. Рассказываем истории москвичей, которые пострадали от столкновения с СИМ, а также разбираемся в причинах происшествий.
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31-летний танцор Мариинского театра Давид Залеев сам управлял электросамокатом. Судя по видео, которое попало в Сеть, он ехал на довольно большой скорости, задел пешехода и упал на тротуар. Залеева госпитализировали: танцор получил травму головы и в настоящий момент находится в коме. По некоторым данным, он был пьян.
Эксперты называют чудом тот факт, что другие пешеходы сильно не пострадали из-за столкновения. Но так везет не всем и не всегда. Москвичка Екатерина Апполонова рассказала Москве 24, что попала в так называемое ДТП с электросамокатом прямо на пешеходном переходе.
"Я посмотрела, что загорелся зеленый светофор, и сделала шаг на дорогу. Рядом были люди с обеих сторон. Слева тоже. Там был мужчина. Видимо, из-за него я и не увидела несущегося на электросамокате человека. Он объехал мужчину и на всей скорости врезался меня. Я более худая, чем мужчина, и парень на самокате меня за ним обнаружить не ожидал", – рассказала Екатерина.
По словам девушки, сам самокатчик не пострадал. Он проводил Екатерину до нужного ей места, взял телефон, чтобы спросить о ее здоровье на следующий день, – и пропал.
После происшествия водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) вызывают у Екатерины чувство дискомфорта на дорогах и тротуарах. "Мне сильно неприятно, когда из-за спины выскакивает велосипедист или самокатчик на дикой скорости. В сантиметрах от меня. Я понимаю, что людям нужно передвигаться быстро по городу, что пробки и переполнен общественный транспорт. Но их гонка по тротуарам – опасность для пешеходов", – выразила мнение девушка.
Пешеходы не единственные, кого зачастую раздражает поведение электросамокатчиков. Очень часто они мешают автомобилистам на дорогах.
"Буквально сегодня на Цветном бульваре меня на скорости 60 километров в час подрезал мужчина на электросамокате", – рассказала Москве 24 москвичка Анастасия Еремина.
По словам девушки, водителей на дороге было немного, поэтому она смогла вовремя затормозить и избежать ДТП. Но так получается не всегда.
"Нужно прививать культуру вождения"
По данным ЦОДД, в прошлом году число аварий с подобным транспортом выросло на 66%. По мнению экспертов, причина такой статистики заключается в том, что управление СИМ в России пока никак не регламентировано.
"Количество электросамокатов растет, популярность растет, а ограничений никаких не существует. Это удобное средство передвижения, модное. Оно доступно практически каждому. Но законодательством оно пока никак не урегулировано", – пояснил в разговоре с Москвой 24 заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
В конце апреля были выделены основные правила, соблюдать которые хотят обязать водителей СИМ:
- максимальная скорость на проезжей части не должна превышать 25 километров в час (за этим требованием проследят сотрудники ГИБДД и участковые);
- на тротуаре они обязаны двигаться со скоростью людского потока, преимущество имеют пешеходы, а пользователи СИМ при создании помех должны сойти с транспорта;
- запрещается движение по большим автомагистралям, в том числе по МКАД и ТТК;
- если устройство способно разгоняться до 25 километров в час, то его приравнивают к мопедам, для управления которыми нужны водительские права;
- перевозить пассажиров на СИМ запрещено;
- дети до 7 лет при катании обязаны носить шлем и светоотражающие элементы, также это делать рекомендуется и взрослым;
- любое СИМ должно быть оборудовано светоотражающими элементами или фарами.
Однако не все эксперты уверены, что такой подход будет работать. "Тут вопрос к ответственности граждан. Поэтому необходимо повышать культуру катания на электросамокатах, сознательность наших граждан", – заявил организатор движения городских самокатов Let's kick Moscow Александр Нилов.
Нилов считает, что необходимо не пугать электросамокатчиков, а больше рассказывать об ответственном использовании СИМ. "Я все-таки за то, чтобы увеличивать информированность людей. Чтобы СМИ помогали и не демонизировали самокаты, а рассказывали о них, рассказывали о том, как это полезно и как правильно ими пользоваться", – пояснил эксперт.
Также к большей ответственности за нарушения правил использования электросамокатов должны привлекать сервисы, считает Нилов. "Например, многие сервисы в этом году декларируют правило "один самокат – один человек". К сожалению, это правило часто не соблюдается. Но регулировать его могут сами сервисы", – пояснил эксперт.
По его мнению, все перечисленное в совокупности поможет сделать движение безопасным и комфортным для всех его участников как на проезжей части, так и на тротуаре.
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