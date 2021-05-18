Москвич рассказал, как создает необычные веломаршруты в виде зверей и птиц

Велосипедист из Москвы стал популярен в соцсетях тем, что создает оригинальные маршруты в виде животных и птиц. Он рассказал Москве 24, как стал велохудожником и как рождаются идеи для "картин" в трекере.

"Впервые получилось случайно"

Максим Телегин всю жизнь работал в продажах: то торговым представителем, то менеджером по продажам. Потом сложилось так, что с 2017 по 2020 год он сидел без работы и был вынужден пойти работать корпоративным курьером. Максим доставляет товары пешком или на метро, а страсть к велосипеду – это скорее хобби, которое началось с детства.





Максим Телегин велосипедист Кататься любил с детства. Потом, когда вырос, забросил велосипед. Но в 31 год я бросил курить и начал активно набирать вес. Пришлось принять решение вновь кататься на велосипеде и много двигаться.

Впервые велосипедный маршрут в виде рисунка сам возник на трекере у Максима. "Совершенно случайно это получилось. У меня был велосипедный маршрут по грунтовому периметру Лосиного острова. Заезжал в самую чащу, где лоси бродят. Один раз я понял, что мой маршрут похож на пароходик, из трубы которого шел дым ко мне до Медведкова. Это получилось неосознанно, но потом я доработал маршрут – и получился классный пароходик", – говорит Максим.

Мужчина решил продолжить это хобби уже осмысленно. Вторым рисунком – маршрутом на московских тропах стал конь. "И дальше я понял, что это интересно, чем каждый день катать одни и те же маршруты. Раньше я несколько лет крутился на ВДНХ, ездил в Лосиный остров по однообразным, невзрачным маршрутам", – рассказал мужчина.

"Образ рождается сам"

Творчество велосипедиста Телегина уже стало известно и за пределами Москвы. Он построил маршруты по карте для Ставрополя, Барнаула, Армавира и Волгодонска. "Я им даю маршрут, они собираются группой и откатывают. Все довольны", – улыбается Максим.





Максим Телегин велосипедист Сам для себя катаюсь и людей радую заодно. Когда выезжаешь на такой маршрут, это определенный квест. Дома составляешь маршрут, отрабатываешь некие алгоритмы, потом привязываешь это к городскому ландшафту.

Максим отмечает, что при составлении маршрута очень помогает знание района: где какие дороги, тротуары, пешеходные переходы, в каких местах можно проехать сквозь дворы, а в каких – срезать. Разработка трека в среднем может занимать около двух часов, а его детальная прорисовка – в три раза дольше. "Каждую загогулинку, каждый проезд мне надо проверить, смогу ли я туда заскочить, какой алгоритм действий на каком участке. Все это надо загрузить в голову и, когда едешь, ничего не забыть", – отмечает Телегин.



По словам велосипедиста, самое сложное – это найти образ на конкретной территории на карте, но увидеть какое-то животное специально практически невозможно, образ рождается сам. Хотя однажды коллега попросила "нарисовать" медведя, и Максиму удалось его найти на севере Москвы с мордой в Бескудникове на карте.





Максим Телегин велосипедист Любимые рисунки – те, которые передают эмоции. Есть у меня веселый гарцующий олень. А самый длинный маршрут, километров 50, – это голова Элвиса Пресли в районе Орехово-Зуево.

Максим рассказал, что он уже набирает популярность в соцсетях, чему очень рад. На сегодняшний день он объехал вдоль и поперек северо-восток Москвы и планирует дальше исследовать другие районы города.