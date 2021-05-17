Весенний велофестиваль в Москве переносится из-за эпидситуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Весенний велофестиваль, запланированный в Москве на 23 мая, перенесут, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве уточнили, что это связано с эпидемиологической ситуацией. Точные даты проведения мероприятия будут известны позже.

"А пока погода чудесная, самое время кататься на велосипедах в парках", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сезон по велосипедному спорту открылся на BMX-велодроме "Марьинский". Открытие сопровождалось масштабной BMX-гонкой, в которой участвовали спортсмены от 6 до 18 лет. Организатором выступила спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная".