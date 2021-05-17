В Москве заработал велопатруль

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На дороги столицы вышел велопатруль. Он проработает до ноября и будет помогать следить за состоянием дорожной инфраструктуры и участниками движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егора Чернова.
"Он (велопатруль. – Прим. ред.) будет смотреть за правильностью установки дорожных знаков, работоспособностью светофоров, чистотой пешеходных стел, отслеживать места хаотичной парковки и даже при необходимости фотографировать на приложение "Помощник Москвы" нарушителей", – уточнил Чернов.
Он также добавил, что у сотрудников велопатруля есть при себе все необходимое, в том числе огнетушители, бланки протоколов, аптечки и ремкомплект. Два велосипеда будут поочередно работать по двум маршрутам: один из них охватывает Бульварное кольцо и Лесную улицу, второй же включает улицы внутри Третьего транспортного кольца.
Ранее жители Патриарших прудов пожаловались на шум и бесконечные пробки в своем районе из-за возобновившихся ночных вечеринок. Они предложили ограничить движение на Патриарших в выходные с возможностью проезжать только местным, такси и спецслужбам. В ЦОДД посоветовали обратиться с этой инициативой в управу Пресненского района.
Жители Патриарших прудов предложили закрывать район в выходные
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