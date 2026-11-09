Mash: площадь ожогов у олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной составляет более 30% тела

Двукратная олимпийская чемпионка, сестра певицы Нюши Мария Шурочкина госпитализирована с серьезными ожогами после пожара в своей квартире на западе столицы. Спортсменке грозит несколько операций, в том числе пересадка кожи, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"У нее все руки пожженные"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mashuniashura; yandex.ru

Двукратная олимпийская чемпионка и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина попала в больницу с серьезными ожогами после пожара в своей квартире на улице Багрицкого.

По информации СМИ, причиной возгорания вечером в воскресенье стал биокамин, который 31-летняя Мария заправляла горючим веществом. Соседи рассказали, что вся лестничная клетка быстро заполнилась дымом, а пламя было видно с улицы. Сама Шурочкина выбежала на этаж и громко звала на помощь – дверь ей открыли в одной из квартир. Соседи поспешили в жилье спортсменки, увидели там горящую мебель и вызвали оперативные службы.

"Открыли – она бросилась на нас. Она, бедненькая, видимо, что-то там разжигала, и у нее это вспыхнуло в руках, потому что у нее все руки пожженные, у нее живот жженый, лицо... " – рассказала одна из соседок телеграм-каналу "SHOT".

Как сообщил телеграм-канал "Mash на спорте", площадь поражения кожи составляет 32% тела, состояние девушки оценивается как тяжелое из-за риска шока, обезвоживания и инфекций.

Источник добавил, что у спортсменки нет кожи на голове, шее, груди, животе, руках и кистях. В этих областях тела нарушено кровообращение, из-за чего отмирают клетки и начинается некроз тканей. По предварительным данным, Марию может ждать несколько операций, в том числе по пересадке кожи.

В Федерации водных видов спорта России ТАСС уточнили, что спортсменка находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве. В организации отметили, что следят за ситуацией и готовы при необходимости оказать любую помощь. При этом в справочной медучреждения отметили, что девушке уже провели операцию.



Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина находится в реанимации после пожара

Врач общей практики Денис Прокофьев отметил, что восстановление Марии может занять до года.

"Если (поражено. – Прим. ред.) 32% тела, то в этом случае, скорее всего, речь идет о третьей степени ожога с поражением подкожно-жировой клетчатки, мышц. Здесь восстановление идет до года. Это пересадка тканей, так называемая дерматопластика", – пояснил эксперт.

Он добавил, что при глубоких ожогах большой площади лечение проводится в специализированном ожоговом центре. Сначала врачи назначают интенсивную терапию для стабилизации состояния пострадавшего, а далее начинается восстановление поврежденных участков кожи.

Звездные сестры

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mashuniashura

Мария Шурочкина является титулованной синхронисткой и сестрой певицы Нюши. В 2025 году они вместе одержали победу на одном из шоу, выиграв 1 миллион китайских юаней (более 10 миллионов рублей).

В рамках проекта не раз затрагивалась тема отношений межу сестрами. Позднее Нюша на музыкальной премии RU.TV рассказала, что шоу стало настоящей эмоциональной встряской и для нее, и для Марии.

"Мы пришли на проект просто весело провести время, но все получилось глубже, чем ожидали", – поделилась она.

Певица добавила, что испытания и усталость подсветили скрытые обиды и позволили проговорить эмоции. Этому способствовал в том числе напряженный график съемок и отсутствие времени на уединение.





Нюша певица Поднялись непрожитые чувства, претензии друг к другу. Если бы не это шоу, мы могли бы еще годами так и не поговорить по-настоящему.

Певица сравнила происходящее с терапией. Шурочкина же в интервью Woman.ru рассказала, что была решительно настроена в начале шоу, несмотря на то что сестра не собиралась долго задерживаться на проекте.

"Где-то почти на середине шоу мы нашли общий язык, стали друг друга лучше чувствовать, понимать, а слаженная командная работа – это 50% результата. Мы играли честно, мы шли до конца, не сдавались, какими бы трудными испытания ни были", – рассказала синхронистка.

Также она добавила, что проект сблизил их с Нюшей и познакомил вновь.

Олимпийская чемпионка

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mashuniashura

Мария Шурочкина окончила Российский государственный университет физической культуры и с 2013 года выступает за сборную России по синхронному плаванию. В том же году она завоевала золотые медали в групповых выступлениях и в комбинации на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани.

В 2016 году Шурочкина стала победительницей в групповых выступлениях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а в 2021-м – на Олимпиаде в Токио.

Мария Шурочкина является многократной чемпионкой мира и Европы в различных видах программы. Имеет звание заслуженного мастера спорта России. Награждена орденами Дружбы и Почетной грамотой президента.