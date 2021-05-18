Падение солиста Мариинки с электросамоката попало на видео

12:02
Солист балета Мариинского театра госпитализирован из-за падения с электросамоката
В Сети появилось видео падения танцора Мариинского театра с электросамоката. На кадрах видно, что 31-летний Давид Залеев сильно ударился головой об асфальт после того, как врезался в пешехода и упал на тротуар. Уточняется, что защитной амуниции или шлема на нем не было.
Позже стало известно, что танцора госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с самоката в Санкт-Петербурге. Как отметили в пресс-службе театра, с вечера воскресенья Залеев находится в медицинском учреждении.
"Мы благодарим вас за беспокойство, однако из уважения к семье Давида не можем распространять информацию о состоянии его здоровья", – рассказали в Мариинке.
Отмечается, что медики провели ему трепанацию черепа и удалили гематому, сообщает РИА Новости.
Ранее автоэксперт прокомментировал идею ограничить скорость электросамокатов. Он выразил уверенность, что если появятся аксессуары, ограничивающие скорость, то следом станут доступны системы, способные блокировать такого рода ограничения.
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