Автоэксперт прокомментировал идею ограничить скорость электросамокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничить скорость существующих моделей электросамокатов невозможно. Такое заявление сделал автоэксперт Петр Шкуматов, комментируя прозвучавшую ранее инициативу об ограничениях.
"Штрафовать за превышение скорости практически невозможно, потому что у самокатов нет номерных знаков, идентификаторов, а самое главное, чем измерять скорость самоката, тоже не совсем понятно", – приводит слова специалиста радиостанция "Комсомольская правда".
Он уверен, что если появятся аксессуары, ограничивающие скорость, то следом станут доступны системы, способные блокировать такого рода ограничения.
Решение проблемы Шкуматов видит в том, чтобы не вводить никаких дополнительных правил для маломощных устройств, разгоняющихся не более чем до 20 километров в час. Что касается электросамокатов, способных развиваться скорость до 40 или даже 100 километров в час, их следует приравнять к мопедам, считает специалист.
Он уверен, что водитель мощного электросамоката должен иметь права и исполнять ПДД.
"Не надо заниматься какой-то ерундой, административным регулированием, что вот двигатель-то установлен мощный, но вот ездить на самокате быстро нельзя. Мы понимаем, что если автомобиль разгоняется до 200 километров в час, то можно ограничивать скорость движения до 30 километров в час, но, наверное, все-таки нарушит такой автомобиль", – заключил эксперт.
Ранее в Совфеде заявили, что необходимо ввести ограничение на скорость самокатов, так как с каждым растет количество пострадавших – как самих водителей, так и пешеходов.
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