Автоэксперт рассказал о правилах эксплуатации автомобиля в жару

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Автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин в разговоре с Москвой 24 объяснил, как по-настоящему жаркая погода может отзываться на автомобиле. Он также рассказал о некоторых правилах эксплуатации машины летом.

Ранее в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за жары. В понедельник в мегаполисе до 18:00 ожидается температура воздуха 30 градусов. Во вторник с 11:00 до 17:00 в столице прогнозируется потепление до 30–32 градусов.

"Для любого автомобиля экстремальная температура является нежелательным фактором для эксплуатации, неважно, холод это или жара", – заявил Ракитин.





Максим Ракитин автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Хотя современные материалы, из которых изготовлена приборная панель и другие части салона, они, конечно, не подвержены такому сильному разрушению из-за солнечного света. Но тем не менее ультрафиолет вреден, например, для резиновых частей автомобиля, для дворников, для шин. Это достаточно неприятный бонус от лета.

По словам Ракитина, 30 градусов тепла – это уже температура, достаточно некомфортная для автомобиля. Поэтому самый главный совет эксперта – если есть возможность, в солнечную погоду всегда ставить автомобиль в тень или на закрытую стоянку, например в гараж или на подземную парковку.

"Если такой возможности нет, купите солнцезащитный экран, который крепится на присоски к лобовому стеклу. Используйте его, чтобы солнце так сильно не прогревало салон", – рекомендует эксперт.

И самый главный совет: в жаркую погоду из салона необходимо убрать все потенциально опасные вещи – зажигалки, аэрозольные баллоны и тому подобные предметы.

"Температура в салоне при 30 градусах на улице может достигать 60–70 градусов, поскольку объем маленький, замкнутый, он прогревается очень быстро. Поэтому то, что может взорваться, из салона нужно убрать. Даже багажник не поможет: в хетчбэк, например, или кроссовере температура в багажнике примерно одинаковая", – пояснил Ракитин.

Также он напомнил, что температура воздуха напрямую влияет на закипание автомобиля. Этому подвержены не только российские автомобили, но и иномарки, отмечает эксперт.





Максим Ракитин автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Это проблема любого автомобиля, владелец которого за ним не ухаживает. Всегда нужно помнить, что радиаторы автомобилей должны быть чистыми. Если автомобиль карбюраторный, то у него должен быть исправен бензонасос, радиатор системы охлаждения должен быть исправен и включаться тогда, когда это нужно.

Ракитин напомнил, что любой автомобиль нужно проверять и готовить к наступлению нового сезона – как зимой, так и летом.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как можно сэкономить при обслуживании автомобиля. По его словам, в случае если покрышки проходят по регламенту, на них еще можно ездить. Также существенно можно экономить на покупке поддержанных шин, ведь цена на новые сильно увеличилась.

При этом эксперт не советует экономить на автомобильном топливе.