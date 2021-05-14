Систему для умной зарядки электромобилей разработали в Европе

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Заряжать электромобиль можно будет на парковках рядом с домом. Такую систему разработали Renault и Enel X. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянскую компанию.
Уточняется, что разработка включает в себя зарядную станцию, подходящую для умных домов с динамическим регулированием мощности. Это позволит избежать перегрузки электроснабжения, а также обеспечить оперативную и безопасную зарядку транспорта.
В РФ одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей является компания "Россети", которая начала развивать сеть электрозарядных станций в 2013 году. В настоящее время компания управляет сетью из 263 станций, к 2025 году их число увеличится до 1 341.
Ранее исследователи из Корнельского университета предложили способ, который избавит владельцев электромобилей от необходимости искать зарядные станции.
Предполагается, что дороги оборудуют специальными металлическими пластинами, которые будут генерировать электрические поля и передавать заряд автомобилям с прикрепленными к днищу другими металлическими пластинами.
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