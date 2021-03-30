Автоэксперт предсказал долгий переход на электромобили

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Автоэксперт Андрей Ломанов спрогнозировал постоянный рост цен на бензин. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"В свое время многие исследования говорили, что критическая цифра за один литр бензина – это 50 рублей, после этого народ начнет отказываться от использования личного транспорта в массовом объеме. Но думаю, что времена прошли, цифры изменились, но все равно мы где-то на таком критическом уровне находимся, потому что уровень доходов у нас не то что не вырос, он сократился, а цены растут буквально на все", – заявил Ломанов.

Он выразил мнение, что бензин – это стратегический ресурс, который сильно привязан к экономике страны, в связи с чем государство пытается сдерживать цены на топливо.

Ломанов добавил, что переводить частный транспорт на газ невыгодно, особенно в сравнении с электрификацией. Однако, по словам эксперта, она идет в России очень медленным темпом.

"К сожалению, у нас нет той инфраструктуры, которая бы позволила нам очень оперативно выводить электрические автомобили", – заявил Ломанов.

Ранее в Москве заработала первая зарядная станция нового формата. Она расположена на улице Бахрушина, 20, рядом с бесплатной стоянкой для электромобилей. Станция может заряжать одновременно две машины, а время зарядки водитель может забронировать заранее.