Mercedes-Benz планирует представить новый электромобиль

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Компания Mercedes-Benz планирует 15 апреля представить новый электромобиль, оснащенный батареей, способной составить конкуренцию электрокарам Tesla Model S. Об этом сообщает Bloomberg.
Как уточняется, машина сможет конкурировать в сегменте электромобилей премиум-класса с использованием передовых технологий.
"Мы адаптировали оборудование заводов по всему миру таким образом, чтобы иметь возможность производить полностью электрические автомобили, гибриды и автомобили с двигателем внутреннего сгорания повсеместно, в зависимости от спроса клиентов и тенденций рынка", – сказал представитель правления автоконцерна Маркус Шефер.
Он отметил, что в 2022 году, согласно прогнозам, компания будет производить восемь моделей полностью электрических автомобилей на трех континентах. Предполагается, что электрокар сможет проехать без подзарядки свыше 700 километров.
Шефер добавил, что в перспективе Mercedes-Benz сможет гибко наращивать выпуск автомобилей любого типа, однако ожидает в этом году резкого роста производства гибридов и электромобилей.
Ранее американский предприниматель Илон Маск признал наличие проблем с качеством сборки электромобилей Tesla. Миллиардер отметил, что новую Tesla имеет смысл покупать либо на самом старте производства, либо дождаться, когда сборка достигнет стабильного уровня. В противном случае покупатель может получить автомобиль с некачественно собранным салоном и кривыми зазорами.
В качестве примера Маск привел партию некачественно окрашенных электрокаров, выпущенных в декабре прошлого года. Причиной плохого качества выпуска стало несоблюдение техпроцесса.
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