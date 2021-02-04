Маск признал проблемы с качеством сборки автомобилей Tesla

18:58
Фото: ТАСС/Ringo H.W. Chiu/AP
Основатель и глава компании Tesla Inc. Илон Маск признал наличие проблем с качеством сборки электромобилей Tesla, сообщает "Газета.ру".
Миллиардер отметил, что новую Tesla имеет смысл покупать либо на самом старте производства, либо дождаться, когда сборка достигнет стабильного уровня. В противном случае покупатель может получить автомобиль с некачественно собранным салоном и кривыми зазорами.
В качестве примера Маск привел партию некачественно окрашенных электрокаров, выпущенных в декабре прошлого года. Причиной плохого качества выпуска стало несоблюдение техпроцесса.
"Когда вы наращиваете производство, вы просто открываете для себя эти вещи. Если бы мы знали о них заранее, мы бы сразу исправили их", – пояснил Маск.
Однако, по его словам, в ближайшем будущем все проблемы будут решены благодаря усилению контроля качества на производстве.
Ранее владелец автомобиля Tesla опубликовал видео, на котором видно, как бортовой компьютер стоящей в одиночестве на кладбище машины определяет присутствие рядом человека. Изображенный на экране силуэт стоит в нескольких метрах от автомобиля, затем подходит ближе, а после начинает удаляться в противоположную от машины сторону и исчезает. По словам водителя, которые подтверждаются кадрами видеозаписи, на кладбище он находился совершенно один.
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