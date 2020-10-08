Автомобиль Tesla Roadster пролетел рядом с Марсом

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Автомобиль американского предпринимателя Илона Маска Tesla Roadster, который был запущен в космос в феврале 2018 года, пролетел в 7 миллионах километров от Марса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Считается, что это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к Марсу.

Запуск Falcon Heavy состоялся 6 февраля 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). В качестве полезной нагрузки использовали спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем.

При посадке разбился центральный разгонный блок ракеты. На ускорителе сработал только один из трех двигателей. Однако два других ускорителя (боковых) синхронно сели неподалеку от космодрома.

Falcon Heavy создана на базе ракеты-носителя Falcon 9. Суммарная тяга 27 двигателей ракеты составляет более 2,2 тысячи тонн. Ракета способна доставлять на орбиту груз массой около 64 тонн, а стоимость одного запуска оценивается в 90 миллионов долларов, что существенно ниже запуска тех же шаттлов.

