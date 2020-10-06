Астроном рассказал, когда россияне смогут увидеть Марс невооруженным глазом

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Марс в ночь на 7 октября подойдет на максимально близкое расстояние к Земле. В результате красная планета окажется самой яркой точкой на звездном небе, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, наблюдать Марс можно будет невооруженным глазом. "Из-за того, что орбиты Земли и Марса имеют друг к другу некий наклон и являются не идеально круговыми, а немного вытянутыми, эллиптическими, Марс будет находиться максимально близко к Земле не в момент противостояния, а немного раньше, то есть 6 октября где-то в 23:30-23:40 по московскому времени", – объяснила Кошман.

Кроме того, астроном подчеркивает, что уже 14 октября в районе двух часов утра начнется противостояние Земли и Марса. Планеты будут выстроены так, что через них и Солнце получится провести прямую линию.

Наименьшее расстояние, на которое приблизится к Земле Марс, составит 66 миллионов километров. Как отмечает столичный астроном, Земля подходит к Марсу каждые 780 дней. При этом Кошман добавляет, что минимальное расстояние, на которое могут сблизиться планеты, достигает 55,7 миллиона километров.

"Чтобы увидеть Марс на небе, нужно смотреть чуть правее и выше Луны", – сказала астроном. У красной планеты также отсутствует мерцание.

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