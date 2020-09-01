Илон Маск рассказал о главной сложности в колонизации Марса

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О главной сложности в колонизации Марса рассказал основатель SpaceX Илон Маск. По его словам, в разы сложнее создать на планете базу для проживания людей, чем добраться на нее, сообщает "Мир 24"

Маск добавил, что во время исполнения задачи по созданию самодостаточной базы повышается вероятность гибели. Но он также уверен, что его компания рано или поздно доберется до Марса.

"Если у нас получится создать на планете базу, а затем построить город, то это будет действительно крупным достижением", – отметил Маск.

Также он добавил, что потребуется много людей для полета на Марс, но это будет рискованное приключение.

Ранее сообщалось, что Илон Маск готов чипировать людей. Как это будет выглядеть, он показал на свинье.

Ей вживили мозговой имплант размером с монету. И, по словам изобретателя, это здоровая и счастливая свинья, а с чипом она живет уже два месяца. В компании Маска считают, что чипирование поможет лечить неврологические заболевания.