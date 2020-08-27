В NASA поддержали идею съемок фильма в космосе

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В NASA изучают вопрос о съемках фильма в космосе, сообщает ТАСС. Сроки реализации идеи пока не уточняются.

Как рассказал директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн, в данный момент рассматривается вопрос о привлечении к съемкам настоящих астронавтов.

"Нам нужна коммерческая активность на борту орбитальных станций, а вместе с такой деятельностью нам потребуются астронавты, которые выполняют коммерческие задачи", – отметил он.

В мае Брайденстайн сообщил в Twitter о возможности съемок такого фильма. Он выразил надежду на то, что картина вдохновит новое поколение инженеров и ученых.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск решил снять первый в мире боевик за пределами Земли. На главную роль пригласили Тома Круза.