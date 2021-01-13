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В мире

13:57

Автопилот Tesla "увидел" человека на пустом кладбище

за рубежом

Владелец автомобиля Tesla опубликовал видео, на котором видно, как бортовой компьютер стоящей в одиночестве на кладбище машины определяет стоящего рядом человека.

На ролике, опубликованном в Twitter, запечатлено, как изображенный на экране силуэт стоит в нескольких метрах от автомобиля, затем подходит ближе, а после начинает удаляться в противоположную от машины сторону и исчезает.

По словам водителя, которые подтверждаются кадрами видеозаписи, на кладбище он находился совершенно один. Пользователи соцсети предположили, что современные технологии могли добраться до загробного мира, и предложили автору ролика вернуться на кладбище и попытаться найти призрака. В ответ тот признался, что уже думал об этом, но немного боится проверять эту теорию.

Илон Маск и представители Tesla пока не прокомментировали видео.

Осенью автомобиль американского предпринимателя Илона Маска Tesla Roadster, который был запущен в космос в феврале 2018 года, пролетел в 7 миллионах километров от Марса. Считается, что это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к Марсу.

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