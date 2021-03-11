Mercedes отзывает более 264 тысяч автомобилей по всему миру из-за угрозы воспламенения

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Компания Mercedes-Benz отзывает более 264 тысяч машин по всему миру из-за дефекта, который может привести к воспламенению. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе компании, отзыв касается автомобилей C- и GLC-классов, которые были произведены в период с 2016 по 2020 год.

Ранее технические неполадки стали причиной отзыва почти двух тысяч автомобилей Audi в России. Из-за отклонения в процессе производства было возможно истирание шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке. Отозваны были машины марок Audi A4 и A5, произведенные в 2018–2020 годах. Необходимый ремонт был бесплатным.

В январе этого года Mercedes-Benz едва не рухнул с многоуровневой парковки. Автомобиль пробил стену и наполовину завис в воздухе, однако остался без каких-либо повреждений. Водитель иномарки смог выбраться. В результате машина осталась висеть на высоте третьего этажа.