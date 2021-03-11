В Петербурге на Третьей линии метро восстановили движение после задымления

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После задымления на станции "Маяковская" петербургского метро восстановили движение на Третьей линии. Как сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен", все станции работают в обычном режиме.

"В 09:34 все станции линии 3 работают в обычном режиме, движение по ней осуществляется в полном объеме", – говорится в сообщении.

По техническим причинам в 08:31 поезда проезжали станцию метро "Маяковская". Сотрудники МЧС были направлены туда для проверки информации о задымлении.

Движение на участке от станции "Василеостровская" до станции "Площадь Александра Невского 1" было закрыто с 08:59.

Ранее на участке МЦД-2 между станциями Курская и Каланчевская был объявлен перерыв до 16:00 1 марта по техническим причинам. В Дептрансе уточнили, что изменения действовали только в этот день и не будут распространяться на последующие дни.