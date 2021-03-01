Три станции МЖД получат новые названия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Станции МЖД Коломенское, Тушино и Перово с 25 марта получат новые названия. Об этом сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".
"Станция Коломенское Павелецкого направления и Тушино Рижского будут носить названия Варшавская и Тушинская – они находятся рядом с одноименными станциями метро. Станцию Перово Казанского направления переименуют в Чухлинку, поскольку она расположена рядом со станцией Горьковского направления, носящей такое же название", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такие изменения позволят пассажирам проще ориентироваться и строить свой маршрут с учетом пересадок. Обновленная навигация появится на этих станциях в ближайшее время.
"ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок – новые названия будут отражаться в актуальном расписании на сайте, мобильном приложении ЦППК и на бланках проездных документов", – добавили в пресс-службе.
Ранее жители Москвы проголосовали по вопросу переименования железнодорожной станции Кубанская в районе Люблино. В опросе "Активного гражданина" приняли участие 207 544 человека. В результате 49,55% респондентов выбрали, чтобы осталось название Кубанская. При этом 22,99% активных граждан посчитали, что станцию требуется переименовать обратно в Люблино.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: