Три станции МЖД получат новые названия

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Станции МЖД Коломенское, Тушино и Перово с 25 марта получат новые названия. Об этом сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".

"Станция Коломенское Павелецкого направления и Тушино Рижского будут носить названия Варшавская и Тушинская – они находятся рядом с одноименными станциями метро. Станцию Перово Казанского направления переименуют в Чухлинку, поскольку она расположена рядом со станцией Горьковского направления, носящей такое же название", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие изменения позволят пассажирам проще ориентироваться и строить свой маршрут с учетом пересадок. Обновленная навигация появится на этих станциях в ближайшее время.

"ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок – новые названия будут отражаться в актуальном расписании на сайте, мобильном приложении ЦППК и на бланках проездных документов", – добавили в пресс-службе.

Ранее жители Москвы проголосовали по вопросу переименования железнодорожной станции Кубанская в районе Люблино. В опросе "Активного гражданина" приняли участие 207 544 человека. В результате 49,55% респондентов выбрали, чтобы осталось название Кубанская. При этом 22,99% активных граждан посчитали, что станцию требуется переименовать обратно в Люблино.