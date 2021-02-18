Названы самые популярные книги января в онлайн‑библиотеке ЦППК

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В январе текущего года самыми популярными книгами, которые скачали почти 2,1 тысячи раз в онлайн‑библиотеке ЦППК, стали "Лжец на кушетке" Ирвина Ялома и "Нунчи. Корейское искусство предугадывать поступки людей и мягко управлять любой ситуацией" Юни Хонга. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

На втором месте рейтинга "Интроверты. Как использовать особенности своего характера" Сьюзан Кейн. В тройку популярных книг также вошла книга профессора психологии, всемирно известного специалиста по отношениям и автора множества бестселлеров Джона Готтмана "8 важных свиданий: как создать отношения на всю жизнь". Эту книгу скачали 1,8 тысячи раз.

В десятку самых читаемых книг также вошли: "Обратный путь" Эриха Марии Ремарка, "Культурный код. Секреты чрезвычайно успешных групп и организаций" Дэниела Койла, "Планета нервных. Как жить в мире процветающей паники" Мэтта Хейга, "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, "День, когда я научился жить" Лорана Гунеля и другие.

С 1 января текущего года в цифровой библиотеке АО "Центральная ППК" появились новые книги по философии, саморазвитию и другим увлекательным темам. Теперь читателям доступны выпуск журнала Harvard Business Review, посвященный выстраиванию эффективных коммуникаций, и книга многодетной матери Евгении Белонощенко "Рожденные с характером" о взаимоотношениях с ребенком.

Также читатели могут ознакомиться с книгой "Самооценка у детей и подростков. Книга для родителей" Гюры Эйестад и работой Петера Акста "Ленивые живут дольше. Как правильно распределять жизненную энергию", в которой приведена специальная программа по сохранению здоровья и хорошего самочувствия.

