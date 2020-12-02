Названы самые популярные книги десятилетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российский маркетплейс Ozon составил топ-10 самых продаваемых книг в интернете за последние 10 лет.
Самой продаваемой книгой с 2010 по 2020 год стала "Хочу и буду" психолога Михаила Лабковского. С момента выхода в 2017 году на Ozon ее купили больше 100 тысяч раз.
На втором месте оказалась книга "7 навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови. Это единственная книга, которая за десятилетие не выходила из топа и пользовалась стабильно высоким спросом на протяжении всего периода.
Третьей в списке стала книга "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, а четвертое место заняло произведение Айн Рэнд "Атлант расправил плечи".
На пятом и шестом местах находятся книги "Пиши, сокращай" совместного авторства Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой и "После трех лет уже поздно" Масару Ибуки.
Седьмой стала книга "Подсознание может все" Джона Кехо, восьмой – "Альбом по развитию речи для самых маленьких" Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой, девятой – "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона.
Замкнула топ-10 книга "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" Адель Фабер и Элейн Мазлиш.
Ранее большинство участников проекта "Активный гражданин" поддержало программу обновления городских библиотек.
В голосовании участвовали 203 130 человек. 56,75% высказались за дальнейшую модернизацию городских читален. Еще 25,68% респондентов назвали программу полезной, однако сочли ее не первоочередной. Против модернизации высказались 4,09%, а 13,48% не смогли оценить программу.
Москва 2.0: Российская государственная библиотека
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