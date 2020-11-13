Дополнительную поддержку от города получат учреждения культуры Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Учреждения культуры Москвы получат дополнительную поддержку от властей города. Соответствующие гранты выделит Сергей Собянин. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Принято решение о дополнительном финансировании учреждений культуры — театров, концертных залов, кинотеатров, музеев, библиотек и культурных центров, находящихся в ведении департамента культуры города Москвы. Обязательные платежи будут компенсированы из городского бюджета", – уточнили в пресс-службе столичного департамента культуры.
Выделенные средства пойдут на компенсацию заработных плат работников учреждений культуры, коммунальные платежи и содержание имущества.
При этом решение о закрытии или продолжении работы в связи с введением дополнительных мер предосторожности руководители смогут принимать сами.
В Москве начали действовать новые ограничительные меры. Теперь максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.
С 13 ноября федеральные музеи и музеи-заповедники Москвы не будут проводить выставки. Запрет будет действовать до 15 января 2021 года.
Ранее Собянин выразил надежду, что в Москве не придется вводить новые ограничения из-за коронавируса. При этом, по его словам, в столице ожидается рост числа заболевших коронавирусом.
Москвичи оценили новые ограничения из-за коронавируса
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