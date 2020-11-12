Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин выразил надежду, что в Москве не придется вводить новые ограничения из-за коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы по количеству выявленных больных уже сравнялись с тем, что было весной. Вы видите, что жесткость ограничений и объем ограничений на порядок ниже, чем были весной. Сегодня выстроена другая система работы с госпиталями, мы держим максимально ситуацию под контролем и вводим минимальные ограничения. Надеюсь, что других решений не потребуется, но все будет зависеть от ситуации", – отметил Собянин.

Он также добавил, что отрасль общепита от полного закрытия может спасти уменьшение времени работы кафе и ресторанов. Данная мера является компромиссом в сложившейся ситуации, подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что в столице ожидается рост числа заболевших коронавирусом. По его словам, загрузка коечного фонда еще на четверть может быть критичной.

В Москве с 13 ноября в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке-, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях будет запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. При этом торговля навынос и курьерская доставка готовых блюд будет осуществляться без ограничений.

ЗАГСы города ограничили до пяти человек число гостей на регистрациях брака. Из-за пандемии не будут проводиться и новогодние и рождественские мероприятия.

Собянин назвал данные ограничительные меры, которые будут действовать до 15 января, необходимым минимумом.

