Власти Москвы ожидают роста числа заболевших коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве прогнозируется рост числа пациентов с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, количество госпитализаций в городе выросло до более 1,5 тысячи человек в сутки и загрузка коечного фонда еще на четверть может быть критичной.

"Выявляемость пробила уже шесть тысяч человек в сутки, а госпитализации – больше 1,5 тысячи. В разные дни по-разному, но мы уже перешагнули эту планку", – сказал мэр.

Он уточнил, что сейчас в больницах и госпиталях Москвы находятся около 12 тысяч пациентов с COVID-19.

В то же время Собянин выразил надежду, что дополнительных ограничений из-за коронавируса не потребуется.

За последние сутки в Москве госпитализированы 1 426 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 371 человек. В столице за последние сутки подтверждено 5 997 новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В России за последние сутки подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавируса.

За последние 24 часа в РФ вылечились от коронавируса 18 811 человек, скончались 439 человек. За все время пандемии выздоровели 1 388 168 человек, умерли 32 032 человека.

