Ассортимент книг в библиотеке ЦППК расширится с 1 января

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В цифровой библиотеке АО "Центральная ППК" с 1 января появятся новые книги по философии, саморазвитию и другим увлекательным темам, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"1 января обновится список книг, доступных в мобильной библиотеке ЦППК. На цифровых полках появятся новые книги о саморазвитии, философии, любви, добре и волшебстве", – говорится в релизе.

Среди книг, которые станут доступны на цифровых полках, – выпуск журнала Harvard Business Review, посвященный выстраиванию эффективных коммуникаций, и книга многодетной матери Евгении Белонощенко "Рожденные с характером" о взаимоотношениях с ребенком.

Также читатели смогут ознакомиться с книгой "Самооценка у детей и подростков. Книга для родителей" Гюры Эйестад и работой Петера Акста "Ленивые живут дольше. Как правильно распределять жизненную энергию", в которой приведена специальная программа по сохранению здоровья и хорошего самочувствия.

Кроме того, пользователям станут доступны классические аудиокниги для детей и взрослых: "Золотой ключик, или Приключения Буратино", "Дети Капитана Гранта", Robin Hood & his Merrie Men/"Робин Гуд и его удальцы", "Самым маленьким: петушки, колыбельные", "Свиток желаний", "Скучаю по тебе" и другие.

Библиотеки и культурные центры Москвы также подготовили праздничную новогоднюю онлайн-программу. Первые мероприятия пройдут 31 декабря. Начнет новогоднюю программу культурный центр "Киевский" с онлайн-концертом "Карнавальная ночь". А центр "Дружба" на своих страницах в это же время будет ждать гостей для просмотра фильма "Елки Zoom", который был снят студией "Обыкновенное чудо".