Библиотеки и культурные центры подготовили праздничную онлайн-программу

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Библиотеки и культурные центры подготовили праздничную новогоднюю онлайн-программу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Первые мероприятия пройдут 31 декабря в 18:00. Начнет новогоднюю программу культурный центр "Киевский" с онлайн-концерта "Карнавальная ночь". А на страницах центра "Дружба" в это же время будут ждать для просмотра фильма "Елки Zoom", который был снят студией "Обыкновенное чудо".

В субботу, 2 января, всех желающих приглашают на виртуальную встречу с писательницей Викторией Журавлевой. На YouTube-канале библиотеки № 259 она расскажет, как сделать творческий блокнот писателя. А 5 января в 15:00 культурный центр "Северный" проведет мастер-класс, на котором специалисты расскажут о технике скрапбукинга.

На следующий день взрослых и детей на своем YouTube-канале ждет библиотека № 252. В 19:00 там состоится очередной выпуск книжного блога. В этот день его посвятят русским рождественским рассказам, написанным классиками отечественной литературы в XIX-XX веках.

В четверг, 7 января, центр культуры и досуга "Академический" проведет лекцию по традиционной народной культуре "Рождественский вертеп". Последнее занятие состоится от центра культуры и искусств "Меридиан", который организует мастер-класс по акварельному скетчингу. Ознакомиться со всеми мероприятиями и расписанием можно на портале "Онлайн. Библиогород".

Ранее сообщалось, что московские парки подготовили на своих страницах в соцсетях и YouTube-каналах творческие мастер-классы, познавательные лекции, концерты и новогодний квиз Деда Мороза.

Так, 30 декабря в 10:00 музей-усадьба "Кусково" откроет виртуальную выставку "Хрупкое украшение". Все желающие увидят фарфоровые елочные игрушки художника Валентина Розанова, выполненные в технике гжели.

