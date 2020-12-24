Подведены итоги онлайн-марафона "Ты в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Онлайн-марафон для молодежи "Ты в Москве", проходивший с 14 по 23 декабря, посмотрели больше 25 миллионов раз. Участники городских проектов и некоммерческие организации провели прямые эфиры продолжительностью свыше 800 часов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, этот марафон стал первым настолько масштабным мероприятием.
"За эти 10 дней любой желающий мог найти себе эфир по интересам. Кроме того, записи всех эфиров сохранены в группе марафона "ВКонтакте", так что пользоваться ими можно будет еще долгое время", – сообщила она.
В программе были мастер-классы и тренинги, на которых обучали блогерству, ораторскому искусству, уличному спорту, медиапродвижению и другим направлениям, особенно востребованным среди молодежи.
К примеру, в рамках проекта "Московский диалог" прошли интервью с известными людьми, а также мастер-классы по развитию навыков soft skills, которые пригодятся в любой профессии.
Представители проекта "ВРаботе" организовали мастер-классы с ведущими HR-специалистами страны. Во время карьерной онлайн-ярмарки вакансии для студентов и молодых специалистов представили 35 крупных российских и международных компаний.
Об основах медиапродвижения в разных социальных сетях рассказал проект "Ты в кадре". Встречи с популярными блогерами прошли в рамках программы "КиберМосква", а в проекте "На районе" желающие могли научиться читать рэп и танцевать.
Также было организовано много конкурсов и викторин. Проект "Зачетная Москва" провел турнир онлайн-квизов. На шоу "Дебаттл" можно было обсудить различные темы, заданные организаторами. Проект "Студенческая лига стендапа" организовал авторскую игру "Камеди-триатлон".
Студенческий совет Российского университета дружбы народов представил лучший проект по трудоустройству на специальном конкурсе. Во время онлайн-марафона молодежные некоммерческие организации проводили тематические программы.
Онлайн-марафон "Ты в Москве" стартовал 14 декабря. Заммэра столицы Наталья Сергунина отмечала, что для участников подготовили насыщенную образовательную, деловую и культурную программы от городских молодежных проектов.
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