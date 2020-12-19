Культурные учреждения Москвы представили новую досуговую программу

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Столичные парки, музеи и библиотеки представят новые онлайн-мероприятия в воскресенье, 20 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Например, культурный центр "Зеленоград" покажет онлайн-урок на платформе YouTube, посвященный одному из направлений оригами. Начало в 11:00
Видеохостингом также воспользуется городская библиотека №195. В интерактивных презентациях там расскажут о том, как в разных странах мира празднуют новый год. Мероприятие состоится в 18:00.
В музее истории "Лефортово" 20 декабря покажут лекцию о новогодних традициях в России. Трансляция начнется в 17:00 на официальной странице музея в социальной сети Facebook.
Ранее сообщалось, что портал "Я дома" перед новогодними праздниками подготовил порядка 100 онлайн-мероприятий. Тренинги, лекции и тематические марафоны будут полностью бесплатными.
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