Музыканты, актеры и спортсмены подготовят уроки для МЭШ

09:35
Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов
Деятели искусства и спорта подготовят видеоуроки по популярным темам школьной программы для библиотеки "Московской электронной школы" (МЭШ). Они расскажут учащимся городских школ о нормах русского языка, законах механики, теории вероятности, истории России и другом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале уточняется, что в проекте примут участие певец и телеведущий Родион Газманов, певец и композитор Марк Тишман, фигуристка Анастасия Гребенкина, олимпийская чемпионка Светлана Журова, актеры Илья Оболонков и Руслан Ягудин, путешественник Матвей Шпаро.
Видеоуроки длительностью от 9 до 12 минут разработают совместно со специалистами Городского методического центра, а записаны они будут в студии Московского образовательного телеканала.
"Узнаваемые актеры и музыканты в роли учителей помогут дополнительно мотивировать ребят к изучению различных предметов, позволят по-новому взглянуть на то, как школьные знания могут применяться в реальной жизни", – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.
Данные видеоуроки разместят в открытом доступе. Ролики будут полезны для организации самостоятельной работы учащихся и повторения пройденного материала. Также эти материалы смогут использовать преподаватели на уроках.
Ранее были названы самые популярные сценарии уроков "Московской электронной школы". В их число вошли разработки занятий по математике, английскому языку и физической культуре.
Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.
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