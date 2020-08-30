Библиотека, электронный дневник, "Проход и питание": полезные школьные онлайн-сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для организации образовательного процесса в столичном регионе работают сервисы, позволяющие узнать об успеваемости и учебном процессе ребенка, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Внедрение цифровых сервисов в сфере образования – важное направление работы правительства Москвы. Еще несколько лет назад жителям нужно было стоять в очереди, чтобы записать ребенка в школу или детский сад. Сегодня эти и множество других вопросов можно решить онлайн, сэкономив колоссальное количество времени", – рассказали в департаменте информационных технологий города.

Получить большинство услуг и воспользоваться полезными сервисами можно на портале mos.ru во вкладке "Образование". Чтобы воспользоваться ими, необходимо зарегистрироваться и создать учетную запись.

Электронный дневник

В столице для удобства родителей внедрен сервис "Электронный дневник". С помощью него можно узнать об оценках, школьных заданиях и успеваемости ребенка. Также родителям доступны вся актуальная информация об учебном процессе и связь с учителями. Сервис работает на сайте "Московская электронная школа".

Воспользоваться услугой можно и на смартфоне. Для этого нужно скачать мобильное приложение "Дневник "МЭШ". Приложение подключено к подсистеме "Проход и питание", поэтому с его помощью родители могут проконтролировать посещаемость занятий, питание ребенка.

Приложение позволяет родителям в том числе настроить уведомления о домашних заданиях по предметам на следующий день. Приложение может быть полезно и родителям дошкольников: в нем можно посмотреть меню ребенка и типовой распорядок дня в детском саду.

Узнать информацию об оценках, домашних заданиях и питании ребенка в школе можно также в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" в разделе "Ребенок в школе", а также в разделе "Дети в школе" мобильного приложения "Моя Москва".



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Библиотека МЭШ

В "Московской электронной школе" имеется огромная база полезных и уникальных образовательных материалов. Они размещены в библиотеке, которая помогает родителям и учителям подготовиться к урокам и получить другую необходимую информацию. В частности, там опубликованы обучающие аудио- и видеоматериалы.

Для учителя библиотека МЭШ стала рабочим инструментом, который используется при подготовке к занятиям, для вовлечения учеников и обмена опытом с коллегами. В этом году в библиотеке разместили материалы для дошкольников.

Наполняют базу библиотеки не только учителя со всей России, но и крупнейшие издательства и ИТ-компании, при этом все материалы проходят обязательную проверку на соответствие техническим, методическим и содержательным требованиям. Всего в библиотеке собрано более миллиона цифровых учебных материалов.



Сервис "Проход и питание"

Сервис на mos.ru позволяет родителям узнать, во сколько их ребенок пришел в школу, когда ушел с занятий, а также чем он питался в течение дня. Для подключения оповещения необходимо подать в школу заявление с номером телефона, который будет привязан к лицевому счету ребенка. Бланк для заполнения есть у сотрудника, отвечающего за систему, и на сайте "Москвенок".

Самостоятельно подписаться на уведомления можно на портале mos.ru в разделе "Мой ребенок в школе". Введены разные способы информирования: это push-уведомления в приложении, уведомления, приходящие на электронную почту или в личный кабинет.



С 1 сентября школьники и студенты смогут сэкономить на проезде

Карта москвича для учащегося

Карта позволяет учащимся пользоваться проездом в транспорте по льготным условиям, бесплатно посещать музеи, записываться к врачам и получать скидки на товары и услуги от партнеров проекта. Кроме того, она применяется в качестве Единого читательского билета.

Оформить карту онлайн могут учащиеся РФ московских школ и колледжей на mos.ru. Для детей до 14 лет карту оформляют родители, старше 14 лет учащиеся могут оформить ее самостоятельно. Для оформления понадобятся удостоверяющий личность документ, сведения о регистрации, фотография и номер полиса ОМС. Оформление длится не более 30 дней.

На портале mos.ru имеются и другие востребованные услуги. Благодаря нему родители могут записать ребенка в первый класс, группу продленного дня, секции и кружки, перевести в другую школу, подать заявление для поступления в колледж. Школьникам доступны результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ).

Помимо этого, на портале можно подать заявление на предоставление льготного питания в школе для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и иных льготных категорий.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах РФ. В столице линейки пройдут только для первоклассников. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

