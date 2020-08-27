Обзорные туры и концерт на крыше: как ВДНХ отметит День знаний

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ВДНХ приглашает взрослых и детей отметить День знаний, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
1 сентября на площадках резидентов главной выставки пройдут бесплатные экскурсии и тематические квесты. На экскурсиях в центрах "Космонавтика и авиация", "Слово" и "Москвариум" детям расскажут о профессии космонавта, школах в Древней Руси и различных водных обитателях.
Любой желающий сможет попасть на обзорные туры по музею ВДНХ и всей территории выставки. Вечером на крыше павильона "Рабочий и колхозница" состоится концерт.
Выступит участница шоу "Голос" Анна Ворфоломеева. Она представит зрителям свой новый альбом "Колдовство". Начало – в 19:30. Вход бесплатный, но требуется регистрация.
С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте ВДНХ. Гостям выставки необходимо будет соблюдать дистанцию, а в павильонах находиться в маске и перчатках.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям.
В Москве мероприятие организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы.
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