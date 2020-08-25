Все регионы РФ готовы к началу учебного года в школах

17:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Все субъекты РФ готовы к началу учебного года в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы собрали всю информацию с регионов. Нам регионы также подтвердили готовность к выполнению требований Роспотребнадзора", – цитирует министра ТАСС.
В столице 1 сентября линейки пройдут только для первоклассников, при этом для остальных учеников проведут классные часы. Во время занятий школьники из одного класса будут заниматься в отдельном кабинете (исключения составят предметы, для которых нужно специальное оборудование), перемены будут также для каждого класса свои.
Детей с подтвержденным коронавирусом или контактировавших с больными не допустят в школу. Кроме того, класс с больным ребенком направят на карантин на 14 дней. Дети будут временно учиться в дистанционном формате.
Масочный и перчаточный режим в образовательных учреждениях будет обязателен для административного персонала и охраны, а также для родителей. Учащиеся смогут пользоваться масками по желанию, рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.
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