Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что торжественные школьные линейки 1 сентября пройдут в 75 из 85 субъектов РФ, сообщает ТАСС.

"Практически во всех регионах будут линейки, за исключением 10 регионов. Это сами регионы принимают решения", – отметил Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

Ранее министр рассказал, что все субъекты РФ готовы к началу учебного года в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В Москве 1 сентября линейки пройдут только для первоклассников, для остальных учеников проведут классные часы. Во время занятий школьники из одного класса будут заниматься в отдельном кабинете, перемены будут также для каждого класса свои.

Детей с коронавирусом не допустят в школу, а классы будут направлять на двухнедельный карантин. Дети будут временно учиться в дистанционном формате. Масочный и перчаточный режим будет обязателен для административного персонала и охраны, а также для родителей.