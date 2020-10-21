Новая виртуальная лаборатория по технологии появилась в МЭШ

08:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новая виртуальная лаборатория "Логитариум" по предмету "Технология" появилась в "Московской электронной школе" (МЭШ). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что теперь ученики смогут в формате компьютерной игры решать головоломки и создавать свои.
"С их помощью они познакомятся с миром механизмов и разберутся в механических принципах взаимодействия между объектами", – говорится в сообщении.
Виртуальные лаборатории являются уникальным форматом образовательных материалов библиотеки МЭШ, помогающий вовлечь учеников в предмет и тему. Лаборатории расширяют круг образовательных инструментов и мотивируют детей самостоятельно осваивать предмет.
В головоломках большая часть уровней и созданных для программы элементов основана на тестах Беннета, целью которых является определение технических способностей как у подростков, так и у взрослых.
В начале октября библиотека МЭШ пополнилась двумя виртуальными физическими лабораториями, посвященными оптике и механике. Учащиеся теперь могут легко собрать экспериментальную установку, провести опыты, обсудить полученные результаты и сравнить их с результатами реальных экспериментов.
С помощью виртуальной лаборатории "Оптика" у школьников появилась возможность ставить эксперименты по геометрической и волновой оптике. Благодаря виртуальной лаборатории "Механика" можно воссоздать и провести эксперименты с использованием различных механизмов.
Ранее были названы самые популярные сценарии уроков "Московской электронной школы". В их число вошли разработки занятий по математике, английскому языку и физической культуре.
Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.
"Мосгорсправка": виртуальные лаборатории
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