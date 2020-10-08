В библиотеке МЭШ появились новые лаборатории

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Библиотека "Московской электронной школы" (МЭШ) пополнилась двумя виртуальными физическими лабораториями, посвященными оптике и механике, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Учащиеся теперь могут легко собрать экспериментальную установку, провести опыты, обсудить полученные результаты и сравнить их с результатами реальных экспериментов. Причем сделать это можно не только в школьном кабинете, но и дома.
К примеру, с помощью виртуальной лаборатории "Оптика" у школьников появилась возможность ставить эксперименты по геометрической и волновой оптике. Учителя же могут показывать опыты из школьной программы по определению длины волны, проверке формулы тонкой линзы, демонстрации законов отражения и преломления света.
Благодаря виртуальной лаборатории "Механика" можно воссоздать и провести эксперименты с использованием различных механизмов. В частности, это опыты с равновесием рычага и блоков, эксперименты по движению тел по горизонтальной и наклонной плоскостям.
В этой виртуальной лаборатории можно исследовать влияние параметров математического и пружинного маятников на их движение, а также измерение объемов и плотностей тел.
Доступ к виртуальным лабораториям в МЭШ открыт круглый год, поэтому даже в каникулы учащиеся могут закреплять полученные знания в интерактивном формате, а также проводить эксперименты самостоятельно.
Чтобы получить доступ, надо зайти в библиотеку под своей учетной записью и на стартовом экране перейти во вкладку "Каталог". Там найти виртуальные лаборатории помогут удобные фильтры. На экране отобразятся все доступные сегодня лаборатории.
В новых виртуальных лабораториях, помимо обучающих роликов, есть интерактивные подсказки. Они расскажут, какие опыты можно проводить и какие для этого есть инструменты.
Сегодня пользователям МЭШ доступно семь виртуальных лабораторий: физические "Оптика", "Механика", "Молекулярная физика" и "Электродинамика" и математические "Планиметрия", "Стереометрия", "Графики функций".
Ранее были названы самые популярные сценарии уроков "Московской электронной школы". В их число вошли разработки занятий по математике, английскому языку и физической культуре.
Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.
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