"Цветочный джем" победил в двух номинациях премии в области ландшафтной архитектуры

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Два столичных проекта получили награды XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Онлайн-серия образовательных программ "Цветочного джема" стала победителем в номинации "Лучший фильм, теле- и радиопередача". Также награды удостоен специальный проект парка для одного из жилых районов столицы, созданный под руководством британского архитектора и урбаниста Питера Финка", – говорится в сообщении.
Как рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, "Цветочный джем" является не просто фестивалем, благодаря которому городские общественные пространства украшают сады ландшафтных архитекторов, но и большой образовательной программой, в которой участвуют ведущие мировые специалисты.
В нынешнем году в образовательных программах "Цветочного джема" приняли участие свыше 20 наиболее авторитетных спикеров в своей области из 10 стран мира.
Всего прошло более 16 часов прямых трансляций в социальных сетях и на YouTube-канале "Цветочного джема". Круглые столы и дискуссии образовательной программы фестиваля уже посмотрели более девяти тысяч пользователей, и количество просмотров продолжает расти.
Также ежегодно лауреатами и победителями различных международных конкурсов и выставок становятся здания и архитектурные комплексы столицы. Так, в сентябре 2020 года Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой был признан лучшим среди объектов культуры и спорта на международном конкурсе MIPIM Awards.
Спорткомплекс "Лужники" также получал зарубежные награды. Так, он был отмечен на SportEngineering AWARDS в 2017 году. Годом позже он побеждал на интернет-голосовании международного портала StadiumDB.com, а также попадал в шорт-лист MIPIM Awards. Еще одним знаковым местом Москвы является парк Зарядье, который в 2019 году получил Гран-при – специальный приз жюри премии MIPIM Awards.
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