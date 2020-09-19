Названы лучшие архитектурные объекты Москвы, признанные во всем мире

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Здания и архитектурные комплексы Москвы ежегодно становятся лауреатами и победителями различных международных конкурсов и выставок. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, в сентябре 2020 года Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой был признан лучшим среди объектов культуры и спорта на международном конкурсе MIPIM Awards.
Отмечается, что Дворец гимнастики был сконструирован "Мосинжпроектом". Его построили в "Лужниках" в 2019 году. Площадь пятиэтажного здания составила 25,7 тысячи квадратных метров.
Необычным решением при проектировке Дворца стала крыша в виде золотой развевающейся гимнастической ленты. Испытания показали, что она способна выдерживать любые ветровые и снеговые нагрузки.
Фойе здания оформлено в русском стиле. В интерьере присутствуют роспись под красную хохлому и мозаика с цветочным узором. Арена рассчитана на почти 4 тысячи болельщиков.
Кроме приза на MIPIM Awards Дворец получал ранее главный приз конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", а также становился лауреатом национальной независимой премии в сфере спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными объектами BISPO Awards.
При этом и спорткомплекс "Лужники" также получал зарубежные награды. Так, он был отмечен на SportEngineering AWARDS в 2017 году. Годом позже он побеждал на интернет-голосовании международного портала StadiumDB.com, а также попадал в шорт-лист MIPIM Awards.
Еще одним знаковым местом Москвы является парк Зарядье, который в 2019 году получил Гран-при – специальный приз жюри премии MIPIM Awards.
Парк появился в столице в 2017 году на месте гостиницы "Россия". Основная особенность ландшафтной территории – ее разделение на зоны. Так, в Зарядье есть степь, луг, лес, тундра. Главная достопримечательность парка – парящий мост, который является и смотровой площадкой.
В составе комплекса есть концертный зал со стеклянным фасадом и крышей. Внутри установлен один из самых больших органов в Европе.
Образовательные учреждения столицы также оказываются в числе лучших. Так, здание Сколковского института науки и технологий (Сколтех) стало лучшим на ежегодной архитектурной премии Prix Versaille в номинации "Лучший университетский кампус".
Столтех визуально напоминает корпус часов, внутри которого расположились объединенные между собой прямоугольные здания с двориками и палисадниками.
Первая цифровая гимназия № 2075 в Москве также занимала первое место в номинации "Концепция образовательного учреждения в переосмыслении будущего" на конкурсе RTFA 2017 Awards, а также становилась обладательницей диплома Build School Project. Так, основная особенность учебного заведения – стены трансформеры. Аудитории могут вмещать от 5 до 50 учеников.
В 2020 году в финал европейской архитектурной премии The Plan Award журнала The Plan в номинации Renovation ("Реновация") попал проект "Цифровое деловое пространство". Здание является бывшим Центральным домом предпринимателя. После реставрации фасад объекта стал менять цвета.
Кроме этого, комплекс небоскребов "Федерация" центра "Москва-сити" получили Гран-при в номинации World Best Property ("Лучший объект недвижимости в мире") на премии International Property Awards 2019. Так, здания стоят на плите 14 кубометров бетона, что является строительным рекордом, включенным в Книгу рекордов Гиннесса.
Башня "Восток" считается второй по высоте в Европе. А вот высотка "Эволюция" в 2016 году заняла второе место в списке лауреатов премии Emporis Skyscraper Award.
За рубежом оценили и московские станции метро. Так, станция "Савеловская" Большой кольцевой линии получила приз зрительских симпатий международного конкурса фотографии "Искусство строительства — 2019" (Art of Building). Фото "Савеловской" в перспективе сделал Александр Бормотин.
Станция находится на глубине 65 метров. Интерьер выполнен в стиле лофта.
Ранее были объявлены победители Архитектурной премии Москвы. Всего на рассмотрение экспертного совета оказалось подано 106 заявок.
В Москве реставрируют памятники архитектуры
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