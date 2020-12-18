Около 100 новогодних онлайн-мероприятий подготовил портал "Я дома"

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Портал "Я дома" в преддверии новогодних праздников подготовил около 100 различных мероприятий для горожан разных возрастов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, жителей столицы просят проводить дома как можно больше времени из-за эпидемиологической ситуации.
"А чтобы никому не было скучно, для горожан всех возрастов мы собрали на одной площадке самые интересные онлайн-мероприятия. Получился своеобразный декабрьский адвент-календарь", – рассказала вице-мэр.
Как отмечается, все мероприятия бесплатны. Пользователи смогут посмотреть тренинги и лекции, присоединиться к творческим и спортивным марафонам.
21 декабря психолог Елена Шутова расскажет, как с помощью планирования воплотить в жизнь самую заветную мечту. Участникам понадобится предварительная регистрация.
24 декабря для участников проекта "Московское долголетие" состоится двухчасовая Zoom-вечеринка, на которой пройдут конкурсы и выступления музыкальных исполнителей.
Более подробную информацию о мероприятиях можно посмотреть на портале "Я дома".
Ранее ВДНХ анонсировала проведение цикла познавательных онлайн-лекций. Первая встреча состоялась 13 декабря. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин рассказал о метеорном потоке и о том, кто присваивает имена небесным телам.
20 декабря в 16:00 можно будет узнать о том, как происходит отбор в отряды космонавтов. Лекцию проведет сопредседатель молодежного совета Русского космического общества популяризатор космонавтики Денис Прудник. Все желающие смогут задать вопросы специалисту после мероприятия. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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