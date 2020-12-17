Новогодние мероприятия для школьников в Москве пройдут дистанционно

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В департаменте образования рассказали о формате новогодних мероприятий для школьников.
Как заявили в ведомстве, обеспечение безопасности детей в условиях распространения COVID-19 – одна из главных задач каждой школы. В связи с этим новогодние утренники, спектакли, театрализованные постановки для учеников 1–5-х классов и дошкольных групп будут организованы только в рамках одного класса или группы.
Более того, там не смогут присутствовать родители. Им лишь предоставят видеозапись мероприятия или предусмотрят возможность проведения онлайн-трансляции.
Что касается праздничных мероприятий для школьников 6–11-х классов, то они пройдут в дистанционном формате.
Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 1 января 2022 года.
В числе основных требований – запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых, а также изоляция тех, у кого наблюдаются признаки ОРВИ.
Сергей Собянин сообщил, что очное обучение в столице возобновится после улучшения ситуации с коронавирусом. Он отметил, что ничего не заменит очное обучение, поэтому оно будет возвращено при первой возможности.
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